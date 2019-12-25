За шесть месяцев 2020 года петербуржцы чаще жаловались на нарушения в ЖКХ и торговле

Такие итоги подвел Роспотребнадзор.

За шесть месяцев текущего года в петербургском управлении Роспотребнадзора насчитали 29174 обращения, 17855 из которых касались защиты прав потребителей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в сравнении с прошлым годом количество жалоб выросло на 21,3%.

Чаще всего горожане жаловались на торговлю, жилищно-коммунальные и медицинские услуги, а также на бытовое обслуживание населения, услуги связи и транспорта. Чуть реже недовольными оставались из-за финансовых, туристских услуг и культурно-развлекательных мероприятий. За полгода специалисты провели 412 контрольных мероприятий и выявили 990 нарушений обязательный требований законодательства. Розничная торговля и в плане нарушений оказалась лидером – 622 нарушения были из ее числа. Более того, 593 зафиксировали при продаже продовольственных товаров.

Всего вынесено свыше тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму более 10,3 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что в России снизился импорт иностранной свинины.

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