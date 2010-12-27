Во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком: на место прибыли медики 

К счастью, никто не пострадал.

В среду, 19 июня, во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на Будапештской улице, 71. По словам очевидцев, аварийные службы приехали через 12-15 минут. Чуть позже на место аварии прибыли пожарные и две бригады медиков.

Но вроде на всякий случай прибыли, обошлось без пострадавших отмечает местный житель

На кадрах видно, что кипяток фонтаном бъет прямо на припаркованные машины. Столб ГВС достигает нескольких метров.

Ранее мы сообщали о том, что в Колпино местный житель обнаружил в кустах новорожденную девочку.

Фото:дтп и чп петербург/вк