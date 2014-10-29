Запланированного ограничения движения транспорта не будет.

Во Фрунзенском районе отменили праздничное шествие в честь Дня Победы. Об этом Piter.tv заявили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры вечером в среду, 5 мая. Однако до этого обсуждались совсем другие планы.

Теперь в специальном сообщении КРТИ отмечает, что движение транспортных средств по участку Пражской улицы от улицы Белы Куна до проспекта Славы и участку проспекта Славы от Софийской улицы до Бухарестской прекращаться не будет.

Мероприятие должно было пройти 6 мая и быть посвящено 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Фото: Piter.tv