Праздничное шествие в честь Дня Победы ограничит движение во Фрунзенском районе

Петербуржцам рекомендуют заранее продумать свой маршрут в указанное время.

В четверг, 6 мая, транспортное движение во Фрунзенском районе будет ограничено в связи с праздничным шествием в честь Дня Победы. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Известно, что по Пражской улице от улицы Белы Куна до проспекта Славы движение будет перекрыто с 10:00 до 11:30. Также с 11:00 до 12:00 движение транспортных средств будет прекращено по проспекту Славы от Софийской до Бухарестской улиц.

Петербуржцам рекомендуют заранее продумать свой маршрут в указанное время.

Ранее мы создали афишу мероприятий ко Дню Победы в Петербурге.

Фото: Piter.tv