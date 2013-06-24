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Праздничное шествие в честь Дня Победы ограничит движение во Фрунзенском районе
Сегодня, 14:37
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kraratau27

Праздничное шествие в честь Дня Победы ограничит движение во Фрунзенском районе

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Петербуржцам рекомендуют заранее продумать свой маршрут в указанное время. 

В четверг, 6 мая, транспортное движение во Фрунзенском районе будет ограничено в связи с праздничным шествием в честь Дня Победы. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Известно, что по Пражской улице от улицы Белы Куна до проспекта Славы движение будет перекрыто с 10:00 до 11:30. Также с 11:00 до 12:00 движение транспортных средств будет прекращено по проспекту Славы от Софийской  до Бухарестской улиц. 

Петербуржцам рекомендуют заранее продумать свой маршрут в указанное время. 

Ранее мы создали афишу мероприятий ко Дню Победы в Петербурге

Фото: Piter.tv 

Теги: день победы, праздничное шествие
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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