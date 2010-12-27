Во Фрунзенском районе открылся офис врача общей практики

Он будет работать в жилом комплексе "София".

В последний день лета, 31 августа, во Фрунзенском районе на первом этаже жилого комплекса "София" открылся офис общей врачебной практики, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что большой жилой комплекс ввели в эксплуатацию в 2017 году. После этого городская поликлиника №56, которая обслуживает 80 тысяч горожан, перестала справляться с потоком пациентов. В связи с этим было решено организовать кабинет врача на первом этаже жилого здания. Теперь в нем будут наблюдаться 12 тысяч петербуржцев.

Кроме того, рядом с офисом врачей общей практики открылось отделение педиатров.

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Фото: gov.spb.ru