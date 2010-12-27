В Петербурге появился сенсорный сад для незрячих детей

"Сад ощущений" создан на базе школы-интерната № 1 имени К. К. Грота в Красногвардейском районе.

В Петербурге открылся специальный сенсорный сад для незрячих детей, сообщили в пресс-службе Смольного. "Сад ощущений" создан на базе школы-интерната № 1 имени К. К. Грота в Красногвардейском районе.

В саду установлено специальное оборудование, которое моделирует настоящий парк с помощью звуков и запахов. Территория разбита на 12 зон каждая из которых снабжена мнемосхемой на азбуке Брайля. Например, дети могут пройти по "Сухой речке" и почувствовать, как хрустит галька и качается подвесной мост. Познакомиться с водопадами им поможет разноуровневый фонтан, а на витрине "Аптекарский огород" выставлены гвоздика, мята, лаванда, душица и чабрец.

Кроме того, в саду расположились спортивная площадка, ксилофоны и трубы для невербального общения.

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Фото: gov.spb.ru