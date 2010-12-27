Проект арт-парка на Тучковом Буяне выберут петербуржцы

По поручению Правительства России компания "ДОМ.РФ" совместно с Правительством Петербурга проведет конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка на Петроградской стороне, сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам генерального директора АО "Дом.РФ" Александра Плутника, конкурс проведут с сентября 2019 года по апрель 2020 года. К участию планируется пригласить ведущих международных и российских ландшафтных архитекторов. Победителя будут выбирать жители города в апреле 2020 года.

Отмечается, что идея создания городского парка на территории Тучкова Буяна (бывшего Ватного острова) поддержана Президентом России.

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Фото: gov.spb.ru