Стало известно, когда на рынке появится "Русский Land Cruiser"

Автомобиль получил прозвище за нержавеющий кузов.

Новый УАЗ "Патриот", который в народе прозвали "Русским Land Cruiser" поступит в продажу 2022 года. Об этом сообщил портал "Авто Взгляд", ссылаясь на свои источники на Ульяновском автозаводе.

Известно, что новый автомобиль получил новый дизайн, а также нержавеющий корпус. В данный момент инженеры ведут работы над новой комплектацией внедорожника. Желающие приобрести авто смогут рассчитывать на обновленный двигатель, а также на возможность выбора между автоматической и механической трансмиссией.

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Видео: YouTube/Soul Beats