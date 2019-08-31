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Стало известно, когда на рынке появится "Русский Land Cruiser"

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Автомобиль получил прозвище за нержавеющий кузов.

Новый УАЗ "Патриот", который в народе прозвали "Русским Land Cruiser" поступит в продажу 2022 года. Об этом сообщил портал "Авто Взгляд", ссылаясь на свои источники  на Ульяновском автозаводе.

Известно, что новый автомобиль получил новый дизайн, а также нержавеющий корпус. В данный момент инженеры ведут работы над новой комплектацией внедорожника. Желающие приобрести авто смогут рассчитывать на обновленный двигатель, а также на возможность выбора между автоматической и механической трансмиссией.

Ранее мы писали о том, что Россияне стали больше экономить на цветах перед 1 сентября.

Видео: YouTube/Soul Beats

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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