Россияне стали больше экономить на цветах перед 1 сентября

Эксперты отмечают рост цен на цветы в преддверии 1 сентября.

Россияне стали меньше тратится на цветы к 1 сентября. Об этом свидетельствует отчет ассоциации "Теплицы России".

Согласно анализу, продажи цветов ко Дню знаний ежегодно снижаются примерно на 10-15%. Причиной тому становится снижение покупательской способности населения, рост цен необходимых для школы вещей и самого обучения. Также эксперты отмечают рост цен на цветы в преддверии 1 сентября.

Сейчас цветочники закладывают в стоимость затраты на газ, электричество и другие издержки. По мнению экспертов отрасли нужна господдрежка, так как сейчас доля импортной продукции на рынке составляет 85-90%.

Видео: YouTube/Katerina Markova