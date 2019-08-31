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Россияне стали больше экономить на цветах перед 1 сентября

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Эксперты отмечают рост цен на цветы в преддверии 1 сентября.

Россияне стали меньше тратится на цветы к 1 сентября. Об этом свидетельствует отчет ассоциации "Теплицы России".

Согласно анализу, продажи цветов ко Дню знаний ежегодно снижаются примерно на 10-15%. Причиной тому становится снижение покупательской способности населения, рост цен необходимых для школы вещей и самого обучения. Также эксперты отмечают рост цен на цветы в преддверии 1 сентября.

Сейчас цветочники закладывают в стоимость  затраты на газ, электричество и другие издержки. По мнению экспертов отрасли нужна господдрежка, так как сейчас  доля импортной продукции на рынке составляет 85-90%.

Видео: YouTube/Katerina Markova

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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