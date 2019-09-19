  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Фрунзенском районе открылся Центр по борьбе с инсультом
Сегодня, 22:23
104
smirenny

Во Фрунзенском районе открылся Центр по борьбе с инсультом

0 0

Центр открыли на базе поликлиники №44.

В среду, 2 сентября, во Фрунзенском районе открылся "Районный центр по борьбе с инсультом".

Центр учредили на базе отделения восстановительного лечения поликлиники № 44. Пациенты смогут меньше времени проводить на больничных и быстрее выздоравливать, потому как одна из основных задач центра – реабилитация и восстановление в короткие сроки. На реализацию этой инициативы выделили 1,8 млн рублей из городского бюджета.

Попасть к врачу-эрготерапевту, который принимает в центре, можно по направлению от невролога или лечащего врача вашей поликлиники.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся "СПИД.ЦЕНТР".

Фото носит иллюстративный характер: pixabay

Теги: оздоровительный центр, центр, центр по борьбе с инсультом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии