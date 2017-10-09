В центре Петербурге открылся "СПИД.ЦЕНТР"

Все услуги центра являются анонимными.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что фонд "СПИД.ЦЕНТР" открыл филиал в Петербурге. Об этом сообщается на официальной страничке организации.

Центр расположен в креативном центре "Ателье" на Литейном проспекте, 41. Организация работает с 13:00 до 21:00 ежедневно. В "СПИД.ЦЕНТРЕ" отметили, что сдать тест на ВИЧ или гепатит может любой желающий. Сделать это можно анонимно. Более того, результат можно будет узнать через 15 минут.

Напомним, что фонд "СПИД.Центр" — это некоммерческая организация. Её учредили Антон Красовский и заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Елена Орлова-Морозова.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в больницах Петербурга умерли 10 пациентов с COVID-19.

Фото:pixabay