"Ночлежка" запустила проект по проверке бездомных на ВИЧ

"Ночлежка" запустила проект для людей без места жительства по тестированию на ВИЧ

Бездомные люди смогут пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ в консультационной службе благотворительной организации "Ночлежка". О появившейся возможности им расскажут специалисты по социальной работе.

В рамках проекта бездомным людям расскажут об опасном вирусе, путях заражения и методах профилактики. В случае положительного результата проверки, больному помогут обеспечить медицинское сопровождение, так как антиретровирусную терапию возможно получить только при наличии паспорта или временной регистрации.

С начала сентября тестирование прошли 57 человек, 20 людям специалисты уже оказывают помощь в получении терапии.

В 2013 годе "Ночлежка" совместно с благотворительным фондом "Гуманитарное действие" уже проводила экспресс-тесты. Среди решившихся пройти тест 2% оказались с положительным результатом. Уже в 2015 году 5% знали и сообщили о своем ВИЧ-статусе соцработникам. Напомним, что официальных данных по распространению ВИЧ среди людей без места жительства нет, в связи с чем становится все сложнее отслеживать растущий процент заражений.