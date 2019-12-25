За сутки в больницах Петербурга умерли 10 пациентов с COVID-19

За весь период по России умерло 16 383 человека.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что за минувшие сутки от коронавируса в Петербурге скончались 10 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Отмечается, что за весь период по России умерло 16 383 человека. А за минувшие сутки по стране подтверждено 73 летальных случая. Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировано в Петербурге.

Напомним, что за последние сутки ещё 180 петербуржцев заболели коронавирусом. В России COVID-19 заболели 4 852 человек в 83 регионах.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге ожидают вывозной рейс из Душанбе.

Фото:pixabay