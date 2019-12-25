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В воскресенье в Петербурге ожидают вывозной рейс из Душанбе
Сегодня, 10:41
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IRINA_CHALKINA

В воскресенье в Петербурге ожидают вывозной рейс из Душанбе

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Прилетевшим придётся 14 дней соблюдать карантин.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что в Северной столице ожидается вывозной рейс из Душанбе. Об этом сообщает tg-канал "Коронавирус: рейсы в РФ".

Согласно последним данным, спецрейс SMR203 из Душанбе должен приземлиться в Пулково в 12:30 по местному времени. В аэропорту пассажиров встретят врачи и сотрудники Роспотребнадзора

Пассажиров по-традиции обследуют и возьмут анализы на наличие COVID-19. Прилетевшие должны соблюдать карантин 14 дней. 

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки ещё 180 петербуржцев заболели коронавирусом.

Фото:Piter.TV

Теги: вывозной рейс, вывозной рейс из душанбе, пулково вывозной рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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