В воскресенье в Петербурге ожидают вывозной рейс из Душанбе

Прилетевшим придётся 14 дней соблюдать карантин.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что в Северной столице ожидается вывозной рейс из Душанбе. Об этом сообщает tg-канал "Коронавирус: рейсы в РФ".

Согласно последним данным, спецрейс SMR203 из Душанбе должен приземлиться в Пулково в 12:30 по местному времени. В аэропорту пассажиров встретят врачи и сотрудники Роспотребнадзора

Пассажиров по-традиции обследуют и возьмут анализы на наличие COVID-19. Прилетевшие должны соблюдать карантин 14 дней.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки ещё 180 петербуржцев заболели коронавирусом.

Фото:Piter.TV