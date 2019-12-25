За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 852 в 83 регионах.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что За последние сутки ещё 180 петербуржцев заболели коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По данным центра, за минувшие сутки в России COVID-19 заболели 4 852 человек в 83 регионах. Кроме того, по стране выявлено 1147 (23,6%) больных без клинических проявлений.

При этом за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 162 человек. В Северной столице выписали 63 пациента.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге резко выросло число внебольничных пневмоний.

Фото:Piter.TV