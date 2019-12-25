Случаев заболевания стало в 31,3 раза больше.

С января по июнь текущего года в Петербурге резко выросло число внебольничных пневмоний и смертей. Такие данные следуют из доклада Петростата о социально-экономическом положении города за семь месяцев 2020 года. Документ был опубликован 21 августа.

За полгода в Петербурге оказалось на 4003 умерших больше, чем в тот же период прошлого года – 34 276 человек. Численность населения города с начала года уменьшилась на 13,8 тысяч человек или на треть процента. Кроме того, случаев внебольничной пневмонии оказалось чуть больше 20 тысяч, рост заболеваний составил 31,3 раза. Всего за полгода зафиксировано 40 617 случаев внебольничных пневмоний.

Острых инфекций, затрагивающих верхние дыхательные пути, напротив стало меньше: с января по май таких случаев выявили только 76,7 тысячи, что составляет 86,8% от того же периода прошлого года.

Напомним, что в мае число внебольничных пневмоний, по данным того же Петростата, выросло в 10 раз к прошлому году.

Также мы сообщали, что за время эпидемии COVID-19 численность населения Петербурга снизилась.

Фото: Piter.TV; скриншот petrostat.gks.ru