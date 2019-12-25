За время эпидемии COVID-19 численность населения Петербурга снизилась

Количество умерших при этом увеличилось на 2,1 тысячу человек.

За время эпидемии COVID-19 в Петербурге показатель численности населения уменьшился на 2,9 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко в ходе заседания городского правительства.

По словам чиновника, сокращение количества жителей объясняется естественной убылью населения. При этом количество умерших в городе увеличилось на 2,1 тысячи человек и родилось на 1,1 тысячи меньше младенцев.

Кроме того, Москаленко рассказал о миграционном приросте – за полгода в город прибыли 2,5 миллионов человек.

На данный момент общее число проживающих в Петербурге составляет 5,4 миллиона человек.

Ранее мы рассказали о том, что с понедельника в Петербурге стартует массовая вакцинация от гриппа.

Фото: Piter.TV