С понедельника в Петербурге стартует массовая вакцинация от гриппа

Прививку сделает 60% городского населения.

С понедельника, 24 августа, в Петербурге начнется масштабная компания по вакцинации населения против гиппа. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

В 2020 году прививку сделают как минимум 60% жителей – 3,2 миллиона человек суммарно. Среди них вакцинацию пройдут 488 тысяч детей.

Для удобства горожан будут работать и мобильные медицинские пункты. Наиболее пристальное внимание будет уделено группам риска – несовершеннолетним, беременным, врачам, педагогам, носителям хронических заболеваний.

Также в Петербурге продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге протестируют британскую вакцину от COVID-19.

Фото: Pixabay