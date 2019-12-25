С понедельника в Петербурге стартует массовая вакцинация от гриппа

С понедельника, 24 августа, в Петербурге начнется масштабная компания по вакцинации населения против гиппа. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.
В 2020 году прививку сделают как минимум 60% жителей – 3,2 миллиона человек суммарно. Среди них вакцинацию пройдут 488 тысяч детей.
Для удобства горожан будут работать и мобильные медицинские пункты. Наиболее пристальное внимание будет уделено группам риска – несовершеннолетним, беременным, врачам, педагогам, носителям хронических заболеваний.
Также в Петербурге продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге протестируют британскую вакцину от COVID-19.
Фото: Pixabay
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