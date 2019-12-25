В Петербурге протестируют шведскую вакцину от COVID-19

Лекарство пройдет III фазу испытаний.

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в Оксфордском университете, пройдет III фазу испытаний в двух петербургских медучреждениях. Об этом сообщила "Фонтанка.ру", приведя решение Минздрава РФ.

Так, лекарство доставят в в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и Первый медицинский университет И.П. Павлова. Там будут проведены соответствующие исследования.

В испытаниях будут задействованы и фармацевтическая компания Великобритании и Швеции AstraZeneca совместно с петербургским предприятием "Куратор".

Отметим, что вакцина получила рабочее название ChAdOx1. Ее испытания на международном уровне должны завершиться к концу декабря.

Ранее мы рассказали о том, что Роспотребнадзор завершит клинические испытания российской вакцины от коронавируса в сентябре.

Фото: Piter.TV