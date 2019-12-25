"Аэрофлот" запланировал вывозной рейс для россиян из Болгарии 3 марта

Попасть на борт смогут пассажиры, которые находятся за границей и имеют на руках билеты любой отечественной компании.

В четверг, 3 марта, авиакомпания "Аэрофлот" выполнит специальный рейс из Софии (Болгария). Россияне смогут вернуться на родину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.

Пассажирам разъяснили, что для переоформления проездных билетов необходимо обратиться в офисы продаж авиакомпании, либо позвонить в контакт-центр. Он работает круглосуточно. Рейс из Софии в Шереметьево (Москва) запланирован в 13:05 по местному времени. Попасть на борт смогут пассажиры, которые находятся за границей и имеют на руках билеты любой отечественной компании.

Ранее мы сообщили, что Евросоюз запретил продавать новые самолеты российским авиакомпаниям.

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