Чернышенко: Туроператоры закончили вывоз туристов из-за рубежа

Вице-премьер РФ рассказал о выполнении задачи по возвращению россиян из-за границы.

Российские туристические операторы закончили вывоз отечественных путешественников из-за границы. Такой информацией во время выступления в рамках встречи правительства РФ и представителями туриндустрии страны поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чиновник заметил, что в общей сложности домой вернулись из-за рубежа 117 тысяч человек. Ранее они испытывали трудности с перелетом до РФ.

Вывезено порядка 117 тысяч наших соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что российские туроператоры действовали сложнейших условиях западных санкций. Точный показатель по таким пассажирам чиновница не привела. Она заявила, что речь идет о чуть больше, чем 100 тысяч человек.

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Фото и видео: Правительство России