Кабмин готовит меры поддержки радиоэлектронной промышленности

Дмитрий Чернышенко рассказал о налоговых льготах для отрасли.

Правительство совместно с отраслевыми экспертами готовит меры поддержки радиоэлектронной промышленности. Такое заявление перед участниками отечественной научно-технической конференции по радиоэлектронной промышленности сделал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Мероприятие проводится в Московской области. По мнению чиновника, важной задачей перед экономической отраслью является развитие собственных продуктов, а также ускорение импортозамещения.

…Добиться суверенитета отечественной радиоэлектронной промышленности. Мы будем продолжать расширять список системообразующих предприятий. Компании из отрасли гражданской электроники смогут получать налоговые льготы. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Российский кабинет министров совместно с экспертами и производителями сейчас активно занимается развитием микроэлектроники. Профильные ведомства занимаются тем, чтобы реализовать потенциал в данной отрасли. Чернышенко отметил, что в апреле 2022 года планы федеральных проектов с конкретными целевыми показателями будут представлены премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Фото и видео: Правительство России