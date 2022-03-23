Речь идет об Астраханской, Вологодской, Мурманской, Нижегородской областях, а также Пермском крае и Тыве.

Корпорация "Туризм.РФ" поможет шести регионам России с развитием инфраструктуры. Таким образом, туристический поток будет увеличен в 2-3 раза. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Подписано соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры сразу в шести регионах. Речь идет об Астраханской, Вологодской, Мурманской, Нижегородской областях, а также Пермском крае и Тыве. По словам Чернышенко, эти субъекты являются "очень привлекательными туристическими регионами". Он подчеркнул, что в этом году туда съездили более 7 миллионов человек. Реализацию проектов запланировали в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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Видео: Telegram/ Правительство России