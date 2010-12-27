Во Фрунзенском районе закрыли два незаконных елочных базара

Главными символами праздника незаконно торговали на улицах Бухарестская, 132, и Гашека, 5.

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что во Фрунзенском районе нашли еще два незаконных елочных базара.Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

"Правоохранительные органы конфисковали елки, а мы провели с нелегалами разъяснительную беседу. В нашем районе 16 адресов, где можно продавать сезонную продукцию в соответствии и с законом, и с совестью", —сказано в сообщении.

Администрация Фрунзенского района заявила, что службы будут ежедневно проводить рейды для выявления незаконных елочных базаров.

Ранее мы сообщали о том, что в декабре солнце светило петербуржцам всего лишь два часа.

Фото:pixabay