Во Фрунзенском районе закрыли два незаконных елочных базара

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что во Фрунзенском районе нашли еще два незаконных елочных базара.Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
"Правоохранительные органы конфисковали елки, а мы провели с нелегалами разъяснительную беседу. В нашем районе 16 адресов, где можно продавать сезонную продукцию в соответствии и с законом, и с совестью",
—сказано в сообщении.
Администрация Фрунзенского района заявила, что службы будут ежедневно проводить рейды для выявления незаконных елочных базаров.
Ранее мы сообщали о том, что в декабре солнце светило петербуржцам всего лишь два часа.
Фото:pixabay
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