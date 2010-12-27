В декабре солнце светило петербуржцам всего лишь два часа

В целом, весь уходящий год оказался довольно теплым.

Уходящий декабрь оказался для Петербурга довольно хмурым: за весь месяц солнце радовало горожан всего лишь два с половиной часа, такие цифры сложились за четыре дня суммарно. Об этом рассказал журналистам главный петербургский синоптик Александр Колесов.

В целом за год солнце выглядывало из-за туч в течение 700 часов или 84 дней. 2019 год получился теплым и вошел в пятерку самых температурно приятных лет. Аномальное повышение температуры зафиксировали в феврале, а несвойственное понижение отметили в июле.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в январе.

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