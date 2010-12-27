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Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в январе
Сегодня, 13:03
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IRINA_CHALKINA

Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в январе

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После Нового года температура воздуха снова будет положительной.

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, какая погода ждет петербуржцев в январе. Об этом сообщил главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

В Новый год мы входим с отрицательной температурой воздуха, и это единственный радостный момент, 

— отметил синоптик.

После праздничной ночи температура в Северной столице начнет повышаться. Эксперт прогнозирует теплый январь. Также Колесов заявил, что в Петербург снова придут дожди. 

Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигается активный циклон с мокрым снегом и ветром.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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