Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в январе

После Нового года температура воздуха снова будет положительной.

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, какая погода ждет петербуржцев в январе. Об этом сообщил главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

В Новый год мы входим с отрицательной температурой воздуха, и это единственный радостный момент, — отметил синоптик.

После праздничной ночи температура в Северной столице начнет повышаться. Эксперт прогнозирует теплый январь. Также Колесов заявил, что в Петербург снова придут дожди.

Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигается активный циклон с мокрым снегом и ветром.

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