На Петербург надвигается активный циклон с мокрым снегом и ветром

Синоптик рассказал о погоде на 30 декабря.

На Петербург надвигается активный циклон. На территории Ленинградской области будет идти снег. По данным от специалиста Центра "Фобос" Михаила Леуса, погоду в регионе определит гребень скандинавского антициклона. Только ближе к вечеру проявится циклон с сильным ветром и осадками.

Снег обрушился на город уже вечером 29 декабря. До этого зимних осадков жители ждали около двух недель. В ночь на 30 декабря температура воздуха опустилась до минус пяти градусов по Цельсию. В области показатели еще ниже. Там зафиксировано от минус одного до минус шести градусов. Ожидается усиление ветра. В Петербурга порывы достигнут 6-11 метров в секунду. Днем 30 декабря местным жителям стоит ожидать погоду с минус тремя градусами по Цельсию, с мокрым снегопадом и гололедом.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти ожидают метель в канун Нового года.

Фото и видео: Piter.tv

