В Ленобласти ожидают метель в канун Нового года

В последние дни декабря на дорогах образуется гололедица.

На территории Ленинградской области в ближайшие два дня ожидаются неблагоприятные явления. Об этом 29 декабря уведомила пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз Северо-Западного УГМС.

Согласно предупреждению, в воскресенье обещают метель, сильный снег с дождем и налипание мокрого снега. Скорость ветра увеличится до 15-18 метров в секунду.

Осадки будут и в понедельник. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Также на дорогах ждут гололед и местами снежный накат.

Ранее мы рассказали, что благоприятная погода закончилась и в Петербурге.

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