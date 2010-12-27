В понедельник Петербург ждут осадки и порывы ветра до 18 м/c

Кажется, благоприятная погода в Северной столице закончилась.

В понедельник, 30 декабря, в Северной столице ожидаются осадки в виде снега и дождя. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Ночью в городе ожидается снег, затем мокрый снег, местами возможна метель. Водителей предупредили о гололедице на дорогах. и снежном накате. Днем вместо снега петербуржцев ждет дождь.

Порывы южного и юго-западного ветра достигнут 7-12 м/c, местами возможны до 18 м/c.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год.

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