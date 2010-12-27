В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год

Однако говорить о погоде за неделю - слишком рано, считает эксперт.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сказал не спешить с прогнозом погоды на конец декабря, сообщила "Фонтанка.ру". По прогнозу Гидромецентра, в последние дни декабря в городе ожидаются дождь и слякоть.

Колесов считает, что погода сейчас нестабильна, и поэтому к концу 2019 года она может сильно измениться. Это связано с бушующими циклонами.

Сказать точный прогноз на новогоднюю ночь можно будет только 30 декабря.

Завтра, 25 декабря, в Северной столице будет +4 и осадки в виде дождей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы заметили бабочек на улице.

Фото: Михаил Леус/Facebook