  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Суровая зима": петербуржцы заметили бабочек
Сегодня, 11:24
117
IRINA_CHALKINA

"Суровая зима": петербуржцы заметили бабочек

0 0

Насекомые залетают в окна горожан.

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что аномальная декабрьская погода в Петербурге разбудила насекомых.  В окна горожан "постучались" бабочки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Специалисты заявили, что к ним в музей бабочек поступают звонки от взволнованных горожан, которые не знают куда "пристроить" насекомых. 

"Нам даже звонили несколько раз на неделе и предлагали наших российских бабочек. Одна женщина была готова привезти нам крапивницу с другого конца города",

—отметили специалисты музея живых бабочек "Тропический рай".

Эксперты просят петербуржцев не трогать крылья бабочек руками, аккуратно перенести насекомое в тепло и напоить медовой водой. 

Ранее мы сообщали о том, что во вторник Петербург накроют дожди и густой туман.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии