"Суровая зима": петербуржцы заметили бабочек

Насекомые залетают в окна горожан.

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что аномальная декабрьская погода в Петербурге разбудила насекомых. В окна горожан "постучались" бабочки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Специалисты заявили, что к ним в музей бабочек поступают звонки от взволнованных горожан, которые не знают куда "пристроить" насекомых.

"Нам даже звонили несколько раз на неделе и предлагали наших российских бабочек. Одна женщина была готова привезти нам крапивницу с другого конца города", —отметили специалисты музея живых бабочек "Тропический рай".

Эксперты просят петербуржцев не трогать крылья бабочек руками, аккуратно перенести насекомое в тепло и напоить медовой водой.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник Петербург накроют дожди и густой туман.

Фото:pixabay