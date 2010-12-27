Во вторник Петербург накроют дожди и густой туман

На дорогах видимость составит 500 метров и меньше.

Во вторник, 24 декабря, Северную столицу накроют туман и кратковременные дожди. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Воздух в городе прогреется до 3-5 градусов, а ночью температура упадет до 1 градуса. Ветер будет дуть восточный, до 1 м/с. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем слабо понижаться.

По данным ГУ МЧС, из-за тумана видимость составит 500 метров и меньше. Водителей просят быть осторожнее. Отмечается, что если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Кроме того, водителям рекомендуют в условиях плохой видимости ехать со скоростью до 20 км/ч.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге намерены построить дополнительный снегоплавильный пункт.

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