Также инвестор планирует возвести сборочное производство узлов для тепловых сетей и котельных.

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что в Петербурге намерены построить дополнительный снегоплавильный пункт. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Соответствующими планами поделился частный инвестор. Он отметил, что в промзоне на Ново-Никитинской улице можно возвести сборочное производство узлов для тепловых сетей и котельных, которая займет 8% участка. В свою очередь градоначальник Петербурга заявил, что согласно плану ещё 2011 года, на этом месте должен располагаться снегоплавильный пункт. Решается вопрос о дополнительной застройке.

Крмое того, в Смольном выставили на торги участок земли – на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе. Предполагается, что там может появиться торговый центр и парк.

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