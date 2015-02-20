В Купчино на собачьей площадке нашли фиолетовый яд и кнопки

Хозяин четвероногого нашел в траве фиолетовые шарики "мягкие, липкие, внутри – что-то белое".

В Петербурге на собачьей площадке недалеко от школы № 310 на проспекте Славы неизвестный догхантер(охотник на собак) разбросал фиолетовые липкие шарики и кнопки. Об этом рассказали очевидцы "Мегаполису".

По словам женщины, во время утренней прогулки с питомцем она заметила, что по всей площадке разбросаны острые кнопки. Другой хозяин четвероногого нашел в траве фиолетовые шарики "мягкие, липкие, внутри – что-то белое". Владельцы животных предположили, что это мог быть яд, который подложил догхантер.

Ранее на Морской набережной начали строить площадку для выгула собак. На ней будут установлены кинологические кольца, барьеры, балансиры, наклонные стенки и туннели. Открытие планируется к концу этого года.

Фото: Мегаполис