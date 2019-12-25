Стало известно, что в Василеостровском районе на Морской набережной начали строить площадку для выгула собак. Об этом сообщили в группе "Твой бюджет - Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".
Участок площадки находится на Морской набережной 65, напротив дома №31. В июле компания уже занялась строительством объекта. Рабочие уже установили забор, проводится разметка территории.
Сообщается, что также будут установлены кинологические кольца, барьеры, балансиры, наклонные стенки и туннели. На территории разместят скамейки и урны, сделают ограждение. Отмечается, что рабочие высадят "деревья и кустарники, в том числе вдоль гаражей, вплотную примыкающих к площадке".
Отметим, что территория площадки 2 500 кв.м., начальная цена составила 8 339 331 рублей. Открытие планируется к концу этого года.
Ранее Piter.tv писал, что в "Севкабель Порту" появится площадка для выгула собак. В кафе и ресторанах животным готовы предоставить бесплатную воду.
Фото: Вконтакте / Твой бюджет - Санкт-Петербург, pexels
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