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На Морской набережной начали строить площадку для выгула собак
Сегодня, 15:02
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На Морской набережной начали строить площадку для выгула собак

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На площадке будут установлены кинологические кольца, барьеры, балансиры, наклонные стенки и туннели. Ее планируют открыть к концу этого года.

Стало известно, что в Василеостровском районе на Морской набережной начали строить площадку для выгула собак. Об этом сообщили в группе "Твой бюджет - Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Участок площадки находится на Морской набережной 65, напротив дома №31. В июле компания уже занялась строительством объекта. Рабочие уже установили забор, проводится разметка территории.

Сообщается, что также будут установлены кинологические кольца, барьеры, балансиры, наклонные стенки и туннели. На территории разместят скамейки и урны, сделают ограждение. Отмечается, что рабочие высадят "деревья и кустарники, в том числе вдоль гаражей, вплотную примыкающих к площадке".


Отметим, что территория площадки 2 500 кв.м., начальная цена составила 8 339 331 рублей. Открытие планируется к концу этого года. 

Ранее Piter.tv писал, что в "Севкабель Порту" появится площадка для выгула собак. В кафе и ресторанах животным готовы предоставить бесплатную воду.

Фото: Вконтакте / Твой бюджет - Санкт-Петербург, pexels

Теги: выгул собак, морская набережная, площадка для собак
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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