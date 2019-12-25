В "Севкабель Порту" появится площадка для выгула собак

В четверг, 6 мая, стало известно, что в "Севкабель Порту" появится специальная площадка для выгула питомцев. Об этом рассказали в их официальной группе во "ВКонтакте".
Отмечается, что в кафе и ресторанах животным готовы предоставить бесплатную воду. Сейчас единственным ограничением для собак сейчас является набережная, где газон поддерживают в чистоте.
Недавно мы писали, что "Севкабель Порт" презентовал проект развития набережных Васильевского острова. Данный план позволяет объединить береговые девелоперские проекты от Кожевенной линии до намывных участков Василеостровского района в единое общественно-культурное направление "Гавань 2.0".
Ранее Piter.tv писал, что новый сезон даст старт велопрокату в Ленобласти.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все