Новый сезон даст старт велопрокату в Ленобласти

В мае прокат велосипедов планируют запустить в трех городах Ленинградской области.

Генеральный директор "Смарт Групп" Руслан Каврюков рассказал о планах развития петербургского сервиса проката велосипедов SmartBike, запуск которого состоялся в мае 2020 года. В новом сезоне компания планирует сделать велопрокат доступным для жителей трех городов Ленинградской области: Соснового Бора, Гатчины и Волхова. Пилотный запуск возможен уже в мае, окончательное по всем трем городам и распределение велосипедов по ним можно ожидать к началу лета.

Испытание велопроката в области, по словам Руслана Каврюкова, может быть успешным при активном запросе жителей и поддержке местной администрации. В Сосновом Бору, в частности, положительную роль играет подходящая инфраструктура, имеющиеся дорожки и набережные. Компания рассчитывает привлечь дополнительные инвестиции от партнеров для комплексного развития велоинфраструктуры в населенных пунктах области.

О подробностях запуска SmartBike в разгар пандемии можно узнать из выпуска бизнес-сериала "ЗаДело".

Фото: Велошеринг SmartBike в соцсети ВКонтакте