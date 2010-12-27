Во Фрунзенском районе двое мужчин скончались во время застолья

Рядом с ними лежали три пустых бутылки из-под водки.

В квартире дома на улице Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга нашли тела двоих мужчин без признаков насильственной смерти. Рядом с ними лежали три пустых бутылки из-под водки "СПб-Люкс". Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестно, когда именно застолье окончилось трагедией. В полицию позвонил житель поселка Шушары, который обнаружил трупы в 2:40.

Мужчинам было 36 и 52 года. Окончательную причину их смерти установит медицинская экспертиза.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Кудрово в квартире во время праздника на гостей обрушился потолок.

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