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В Кудрово в квартире во время праздника на гостей обрушился потолок
Сегодня, 8:56
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nastya960

В Кудрово в квартире во время праздника на гостей обрушился потолок

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Никто не пострадал. Жилой дом был сдан в эксплуатацию в 2017 году.

В городе Кудрово в ЖК на Итальянском переулке, 4 с потолка кухни обвалилась штукатурка. Об этом сообщил хозяин квартиры в социальных сетях. 

Сидим мы на кухне .празднуем рождение моего 3 го сына...тут вдруг начал трещать потолок, мы выбежали в коридор и он рухнул ........ЖЕСТЬ....слава богу все живы и без травм...

Артем Дашков (орфография и пунктуация автора)

Жилой комплекс, который принадлежит группе ЦДС, был сдан во втором квартале 2017 года. То есть жилому дому всего два года. 

Очевидцы: на улице Савушкина "посыпался" дом.

Фото: ВК/ Жизнь в Кудрово

Теги: кудрово, потолок обрушился
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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