В Кудрово в квартире во время праздника на гостей обрушился потолок

В городе Кудрово в ЖК на Итальянском переулке, 4 с потолка кухни обвалилась штукатурка. Об этом сообщил хозяин квартиры в социальных сетях.
Сидим мы на кухне .празднуем рождение моего 3 го сына...тут вдруг начал трещать потолок, мы выбежали в коридор и он рухнул ........ЖЕСТЬ....слава богу все живы и без травм...
Артем Дашков (орфография и пунктуация автора)
Жилой комплекс, который принадлежит группе ЦДС, был сдан во втором квартале 2017 года. То есть жилому дому всего два года.
Очевидцы: на улице Савушкина "посыпался" дом.
Фото: ВК/ Жизнь в Кудрово
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