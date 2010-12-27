В Кудрово в квартире во время праздника на гостей обрушился потолок

Никто не пострадал. Жилой дом был сдан в эксплуатацию в 2017 году.

В городе Кудрово в ЖК на Итальянском переулке, 4 с потолка кухни обвалилась штукатурка. Об этом сообщил хозяин квартиры в социальных сетях.

Сидим мы на кухне .празднуем рождение моего 3 го сына...тут вдруг начал трещать потолок, мы выбежали в коридор и он рухнул ........ЖЕСТЬ....слава богу все живы и без травм... Артем Дашков (орфография и пунктуация автора)

Жилой комплекс, который принадлежит группе ЦДС, был сдан во втором квартале 2017 года. То есть жилому дому всего два года.

Очевидцы: на улице Савушкина "посыпался" дом.

Фото: ВК/ Жизнь в Кудрово