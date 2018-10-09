Очевидцы: на улице Савушкина "посыпался" дом

Дом был сдан в эксплуатацию в 2006 году.

На улице Савушкина, 125к1, местные жители заметили, что с фасада дома стал отваливаться кирпич. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Причем кирпич осыпается не с одного места, а сразу с нескольких сторон. Место, куда падают кирпичи уже огородили красно-беллой лентой, но местным жителям все равно стоит быть внимательными и не ходить близко к дому.

Примечательно, что 18-этажному дому еще нет и 15 лет, он был сдан в эксплуатацию в 2006 году.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП

Скриншот: prawdom.ru