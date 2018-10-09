Очевидцы: на улице Савушкина "посыпался" дом

На улице Савушкина, 125к1, местные жители заметили, что с фасада дома стал отваливаться кирпич. Об этом они сообщили в социальных сетях.
Причем кирпич осыпается не с одного места, а сразу с нескольких сторон. Место, куда падают кирпичи уже огородили красно-беллой лентой, но местным жителям все равно стоит быть внимательными и не ходить близко к дому.
Примечательно, что 18-этажному дому еще нет и 15 лет, он был сдан в эксплуатацию в 2006 году.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП
Скриншот: prawdom.ru
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