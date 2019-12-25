Во Франции заявили о готовности решать разблокирование Ормуза только после войны

Бенжамен Аддад заметил, что европейская страна стремится идти по пути деэскалации и переговоров на Ближнем Востоке.

Официальный Париж не будет поддерживать какие-либо военные операции, направленные на разблокирование движения судов через Ормузский пролив, в том числе призыв американской администрации при президннте-респкбликанце Дональде Трампе к разминированию пролива до окончания вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном. Соответствующее заявление в эфире французского телеканала LCI сделал местный министр-делегат по делам Европы при внешнеполитическом ведомстве Бенжамен Аддад. Таким образом эксперт ответил на просьбу ведущего программы оценить решение Белого дома по введению морской блокады в регионе, а тауже утверждение Дональда Трампа о готовности ряда стран-членов НАТО поддержать США в этом вопросе.

Нужно найти дипломатический подход к решению вопроса ядерной программы Ирана, <...> а затем, после военных операций, обеспечивать открытие и свободу судоходства в Ормузском проливе. И это будет не в рамках военных действий, а после войны. Бенжамен Аддад , дипломат

Фото: YouTube / LCP - Assemblée nationale