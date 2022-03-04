Алексей Мешков сравнил акваторию европейской страны с Сомали.

Во Франции задержали три российских судна и одну яхту. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал посол Москвы в Париже Алексей Мешков. По словам сотрудника дипломатической миссии, иностранными властями водных средства остановлены без объяснения причин. По словам эксперта, для России территориальные воды Франции на сегодняшний день стали напоминать территориальные воды Сомали.

Проходят обыски, ничего не находят. Все передается в судебные органы, и когда судебные органы примут какие-либо решения, никто, естественно, предсказать не может. Алексей Мешков, посол РФ во Франции

В Польше заявили о задержании гражданина Испании, утверждая, что он агент спецслужб РФ.

Фото и видео: YouTube / Россия-24