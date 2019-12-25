Станислав Жарын рассказал о планах арестованного иностранного журналиста.

В Польше заявили о задержании гражданина Испании, утверждая, что он агент спецслужб РФ. Об этом местным журналистам в эфире Польского телевидения рассказал официальный представитель министра, который координирует работу сил разведывательного управления Станислав Жарын. Он сослался на данные, предоставленные Агентством внутренней безопасности Варшавы.

Идентифицирован как агент Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС Российской Федерации…собирал информацию и передавал ее в Россию. Станислав Жарын, польский пресс-секретарь

Эксперт уточнил, что задержанный иностранец прибыл на территорию республики в качестве журналиста. На протяжении нескольких дней он был в городе Пшемысль. Там мужчина якобы готовился к поездке на Украину. В настоящее время задержанный арестован на три месяца.

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Фото и видео: Польское телевидение