Ксавье Бертран заявил, что преступники должны быть сурово наказаны.

Во Франции вандалы облили краской бюст генерала Шарля де Голля. Об этом рассказал в Twitter-аккаунте президент региона О-де-Франс, расположенного на севере страны. Ксавье Бертран объяснил подписчикам, что вандалы испортили бюст основателя Пятой республики во Франции, а также первого президента государства.

За несколько дней до годовщины речи 18 июня, в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно. Это требует серьезного наказания Ксавье Бертран, президент региона О-де-Франс во Франции

Политик добавил к своему сообщению фотографии с испорченным памятником. На кадрах видно, что бюст Шарля де Голля облит желтой краской, а на постаменте первого президента ФРанции написано: "Сторонник рабства".

Видео: Youtube/ RMC