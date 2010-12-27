Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Во Франции скончался известный режиссер Ален Жессюа
Вчера, 21:30
0
TretyakovaS
305

Во Франции скончался известный режиссер Ален Жессюа

0
 
 

В возрасте 85 лет скончался французский режиссер Ален Жессюа.

Во Франции в возрасте 85 лет скончался известный режиссер Ален Жессюа. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Известно, что последний месяц мужчина провел в больнице с двусторонней пневмонией.

Ален Жессюа прославился благодаря таким фильмам как "Лечение шоком" и "Армагеддон" с Аленом Делоном, "Собаки" с Жераром Депардье и "Франкенштейн 90" с Жаном Рошфором. Также он известен как автор нескольких романов. 

Фото: ВКонтакте/Jokefun Channel

Теги: мировые новости , новости звезд , происшествия
Категории: Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5