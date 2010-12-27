Во Франции скончался известный режиссер Ален Жессюа

В возрасте 85 лет скончался французский режиссер Ален Жессюа.

Во Франции в возрасте 85 лет скончался известный режиссер Ален Жессюа. Об этом пишет "Петербургский дневник".



Известно, что последний месяц мужчина провел в больнице с двусторонней пневмонией.



Ален Жессюа прославился благодаря таким фильмам как "Лечение шоком" и "Армагеддон" с Аленом Делоном, "Собаки" с Жераром Депардье и "Франкенштейн 90" с Жаном Рошфором. Также он известен как автор нескольких романов.



Фото: ВКонтакте/Jokefun Channel

