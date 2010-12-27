Во Франции в возрасте 85 лет скончался известный режиссер Ален Жессюа. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Известно, что последний месяц мужчина провел в больнице с двусторонней пневмонией.
Ален Жессюа прославился благодаря таким фильмам как "Лечение шоком" и "Армагеддон" с Аленом Делоном, "Собаки" с Жераром Депардье и "Франкенштейн 90" с Жаном Рошфором. Также он известен как автор нескольких романов.
Фото: ВКонтакте/Jokefun Channel
Вчера, 21:30
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Во Франции скончался известный режиссер Ален Жессюа
В возрасте 85 лет скончался французский режиссер Ален Жессюа.
Во Франции в возрасте 85 лет скончался известный режиссер Ален Жессюа. Об этом пишет "Петербургский дневник".