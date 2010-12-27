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Скончался актер и режиссер Олег Лавров
Вчера, 21:00
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TretyakovaS
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Скончался актер и режиссер Олег Лавров

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Известно, что Лавров был болен сахарным диабетом и несколько дней назад впал в кому. Врачам спасти народного артиста России не удалось.

На 71-году жизни скончался советский, российский актер и театральный деятель, главный режиссер Кимрского театра драмы и комедии, народный артист России Олег Лавров. Об этом сообщает пресс-служба Кимрского театра драмы и комедии. 

По данным портала Tverigrad, Лавров болел сахарным диабетом и несколько дней назад впал в кому.

Прощание с артистом состоится  5 ноября в драмтеатре в Кимрах. Он будет похоронен на местном кладбище. 

Олег Лавров окончил режиссерское отделение Московского института культуры. После армии работал во Дворце культуры города Кимры, затем — в Московском областном театре драмы. Как режиссер Лавров запомнился зрителям своими постановками "Цилиндр", "Вишневый сад", "Мольер", "Блоха".В качестве актера получил известность после роли в комедии "Кот в мешке".

Фото: ВКонтакте/Кимры.Тв

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Категории: Лента новостей Новости России Картина дня

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