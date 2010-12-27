Скончался актер и режиссер Олег Лавров

Известно, что Лавров был болен сахарным диабетом и несколько дней назад впал в кому. Врачам спасти народного артиста России не удалось.

На 71-году жизни скончался советский, российский актер и театральный деятель, главный режиссер Кимрского театра драмы и комедии, народный артист России Олег Лавров. Об этом сообщает пресс-служба Кимрского театра драмы и комедии.

По данным портала Tverigrad, Лавров болел сахарным диабетом и несколько дней назад впал в кому.

Прощание с артистом состоится 5 ноября в драмтеатре в Кимрах. Он будет похоронен на местном кладбище.

Олег Лавров окончил режиссерское отделение Московского института культуры. После армии работал во Дворце культуры города Кимры, затем — в Московском областном театре драмы. Как режиссер Лавров запомнился зрителям своими постановками "Цилиндр", "Вишневый сад", "Мольер", "Блоха".В качестве актера получил известность после роли в комедии "Кот в мешке".

Фото: ВКонтакте/Кимры.Тв