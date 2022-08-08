Во Франции при пожаре в центре для инвалидов погибли девять человек

Президент Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших.

Французские спасатели обнаружили тела девяти человек, погибших в пожаре, произошедшем в центре приема инвалидов в коммуне Винценхайм, расположенной в восточной части страны. Соответствующее заявление делали местные журналисты с телеканала BFMTV. В СМИ уточнили, что погибшие найдены в рамках обследования сгоревшего здания при помощи дрона. Ранее экстренные ведомства отметили, что помещения с площадью в 300 квадратных метров выгорели полностью, поэтому находящихся там людей специалисты считают "потенциально погибшие". Напомним, что возгорание зафиксирован примерно в 06:30 по местному времени (в 07:30 по времени Москвы) в частном доме. Здание находится около лечебно-образовательного терапевтического института "Ла-Форж". Одноименная ассоциация арендовала помещения для оказания помощи инвалидам. До воспламенения в здании проживало 28 постояльцев. Большинство из них прибыло туда из других городов Франции. Среди людей не было несовершеннолетних, речь идет о пациентах от 27 до 50 лет. Эвакуироваться смогли 17 граждан, одному из них потребовалась госпитализация.

Очевидец рассказал о последствиях взрыва в Сергиевом Посаде.

Фото и видео: Telegram / ТАСС