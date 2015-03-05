Очевидец рассказал о последствиях взрыва в Сергиевом Посаде

На территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде (Подмосковье) произошёл взрыв. Как сообщил телеканалу "360" очевидец произошедшего, в результате был ранен 1 человек.
По домам разгоняют всех. Моя машина всмятку.
Собеседник телеканала "360"
По предварительной информации, взрыв прогремел в районе котельной. В ряде соседних домов практически выбило стёкла, начался пожар. Обстоятельства произошедшего уточняются, причастность ко взрыву БПЛА отрицают.
Ранее губернатор назвал возможное число людей под завалами в Сергиевом Посаде.
Видео: телеканал "360"
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