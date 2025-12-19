  1. Главная
Во Франции предложили резолюцию о выходе из НАТО
Сегодня, 15:47
d_s_sarkisov

Во Франции предложили резолюцию о выходе из НАТО

По словам вице-председателя Народного собрания, такое решение связано с недружественными действиями США.

Вице-председатель Национального собрания Франции Клеманс Гете предложила резолюцию о выходе страны из НАТО. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Гете, она намерена вынести эту резолюцию на голосование. Политик объяснила, что такое решение связано с недружественными действиями США. Она подчеркнула, что альянс управлется Соединенными Штатами и находится у них на службе.

Гете напомнила о недавнем похищении американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также о планах президента США Дональда Трампа "купить" Гренландию, которая является частью Дании.

Ранее мы сообщали, что Франция вернулась в топ-5 по поставкам игристых вин в Россию.

Фото: pxhere.com

