Во Франции предложили резолюцию о выходе из НАТО

Вице-председатель Национального собрания Франции Клеманс Гете предложила резолюцию о выходе страны из НАТО. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Гете, она намерена вынести эту резолюцию на голосование. Политик объяснила, что такое решение связано с недружественными действиями США. Она подчеркнула, что альянс управлется Соединенными Штатами и находится у них на службе.

Гете напомнила о недавнем похищении американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также о планах президента США Дональда Трампа "купить" Гренландию, которая является частью Дании.

Фото: pxhere.com