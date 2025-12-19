Франция вернулась в топ-5 по поставкам игристых вин в Россию

Лидирует, как и до этого, Италия.

Италия сохранила за собой первое место по объёмам поставок игристого вина в Россию по итогам первых девяти месяцев 2025 года, однако её показатели снизились на 7%. Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости, сделанные на основе данных платформы ООН Comtrade.

С января по сентябрь 2025 года Италия поставила в РФ игристых вин на 93,6 млн долларов. На второй и третьей позициях, как и годом ранее, остались Латвия (почти 61 млн долларов, -6%) и Польша (9,6 млн долларов, -24%).

Главным изменением в рейтинге стало возвращение в пятёрку лидеров Франции. Страна заняла четвёртое место с поставками на 8,2 млн долларов, увеличив их за год в 8,2 раза. Это первый раз с 2022 года, когда Франция вошла в топ-5 поставщиков игристого вина в Россию. На пятом месте расположилась Армения (4,2 млн долларов, рост почти в 2 раза).

Также в десятку крупнейших поставщиков вошли Испания, Литва, Португалия, Грузия и Германия. Общая динамика показывает переориентацию российского рынка на новых и альтернативных поставщиков игристых вин на фоне изменений в логистике и потребительских предпочтениях.

Фото: Pxhere